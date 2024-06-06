نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض مسلسل "الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض غدًا الجمعة مسلسل "الوصفة السحرية "في اول عرض له على منصة watch it، ويعرض يوم السبت على قناة DMC.

ويعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد في تمام الساعة الواحدة صباحًا، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، فيما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وأيضًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وكذلك الساعة الخامسة مساءً، من يوم السبت إلى الأربعاء فقط من كل أسبوع، وتعاد حلقاته بشكل مجمع يومي الخميس والجمعة.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.



أبطال مسلسل الوصفة السحرية

ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد.