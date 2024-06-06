أنغام تكشف لمتابعيها تشوقها لجمهور "موازين"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت صوت مصر أنغام عن تشوقها للقاء جمهورها بحفلها فى مهرجان موازين الذى من المقرر أن تحييه بمنصة النهضة يوم 21 يونيو الجارى.

تفاصيل الحفل

ونشرت أنغام بوستر الحفل مصحوبًا بتعليق قائلة:" فى منتهى الشوق والسعادة للقاء الجمهور المغربى الحبيب فى 21 يونيو بمهرجان موازين".

حفل أنغام بأوبرا دبي



و تصدرت أنغام مؤخرًا تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إحياء حفلها بأوبرا دبي والذي وصف بليلة "رومانسية ساحرة".

وقبيل حفل أوبرا دبي تصدرت التريند أيضًا عقب تألقها فى إحياء إحتفالية ذكرى تحرير سيناء التي أقيمت في العاصمة الإدارية والتي افتتحتها بأغنية وطنية مهيبة بعنوان "بلدي التاريخ".