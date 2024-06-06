نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستعد لدعم الجزء الرابع.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للقائمين على فريق عمل فيلم "ولاد رزق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة الترفيهية بالمملكة العربية السعودية، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"ياليت القائمين على فيلم "ولاد رزق" ميتأخروش علينا بالجزء الرابع، ومستعدين لدعمه بشكل أكبر".

منشور تركي آل الشيخ

وأضاف آل الشيخ عبر حسابه:" الكورة في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير أحمد عز ونجوم الفيلم".



وتابع قائلًا:" أتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم... احنا جاهزين هل انتو جاهزين يافريق الفيلم؟ أتمنى أشوفه آخر ٢٠٢٥".

أبطال فيلم "ولاد رزق"

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الثاني، عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، أحمد الفيشاوي،أحمد داوود، عمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد ممدوح، وندى موسى، ماجد الكدواني، وغيرهم، بجانب مجموعة من النجوم كضيوف الشرف من إخراج طارق العريان.



أحداث الفيلم



وتدور أحداث الفيلم عن خمسة إخوة يعيشون في عين الصيرة، لا يستطيع أحد مواجهتهم يضعون أنفسهم في العديد من الأزمات ويحاولون خلال أحداث الفيلم حلها في إطار أكشن كوميدي.