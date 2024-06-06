نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيتن عامر: أكرم حسني ميتشبعش منه.. وبفضل الأعمال الكوميدية عشان بحب الفرفشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة آيتن عامر عن كواليس أعمالها الفنية ونجاحاتها في الأعمال الدرامية والسينمائية التي قدمتها خلال سنوات في مسيرتها الفنية، وذلك خلال استضافتها في برنامج ساعة سعادة تقديم د. باهي هاني ود. نورهان معتمد والذي يعرض على شاشة قناة هي.

آيتن عامر تتحدث عن الأعمال المهمه بالنسبة لها

كشفت آيتن عامر عن أهم الأعمال بالنسبة لها قائلة: "أكتر الأعمال القريبة من قلبي في الدراما هو حضرة المتهم أبي والدالي أما في السينما ياتهدي يا تعدي وعلي بابا، وبختار المسلسلين دول لأنهم أكتر أعمال عرفوني بالجمهور وكان تعارف على قدر عالي من الجودة والعملين كان ليهم صدى عظيم".

آيتن عامر تكشف كواليس مسلسل مكتوب عليا

أما عن كواليس مسلسل مكتوب عليا بطولة الفنان أكرم حسني قالت: "أكرم حسني وأحمد فهمي من أكثر الفنانين اللي بحب أشتغل معاهم، لأنهم مش أنانيين وعايزين كل اللي حواليهم يبقوا كويسين وكلهم يبقوا في أحسن حالاتهم ويقولوا افيهات مظبوطة".

وأضافت: "مكتوب عليا من أهم الخطوات اللي اخدتها في حياتي ووقتها كان معروض عليا "من شارع الهرم إلى" ودا كان مسلسل مصري كويتي ولكن الظروف عارضتنا شوية فكنت بعمل مسلسل اسمه أولاد عابد وكان معنديش وقت غير لمسلسل واحد بس جمبه وبسبب لغبطة في المواعيد اضطريت اخد مكتوب عليا ولكنه نجح نجاح باهر والدور والأغنية علموا جدا مع الناس ولحد دلوقتي بتشتغل في كل حتة وبصراحه الشغل مع أكرم حسني ميتشبعش منه أبدًا".

وتابعت: "بيفرق معايا أوي العمل اللي بقدمه من حيث هو هو كوميدي ولا دراما لأنه بينعكس على حالتي النفسية بشكل مش طبيعي، لما بعمل مسلسل كوميدي ببقى مفرفشة ومهيصة وحابة الحياة ولما بعمل دور في كآبة وفيه معاناة هتلاقيني شكلي اختلف والمود بيتأثر جدا حسب الدور اللي بعمله فتلاقيني بميل أكتر للأعمال الكوميدية".