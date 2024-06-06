نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق أول حلقتين من الفيلم الوثائقي "أم الدنيا" حصريًا على WATCH IT في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق، منذ قليل، عرض أول حلقتين من الفيلم الوثائقي "أم الدنيا"، حصريًا عبر منصة WATCH IT، والذي يأتي تحت اسم "إحنا مين؟" للفنانة سوسن بدر، وهو العمل الذي يتناول رحلة دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، إضافة إلى تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي، ويتكون من 15 حلقة، تعرض بشكل حلقتين كل أسبوع.

فيلم “أم الدنيا” (إحنا مين؟) تدور أحداثه في رحلة مثيرة مدتها 2000 عام، ويسعى العمل لتفسير تنوع الهوية المصرية عن طريق التعرف على الحضارات التي حلت على مصر، بالإضافة لمعرفة أهم الأماكن التي زارها السيد المسيح خلال مدة تعدت الثلاث سنوات في بداية حياته على الأرض مع العائلة المقدسة عندما هربوا إلى مصر من بطش الملك هيرودس، إلى جانب ملخص لحياة السيد المسيح، ودخول المسيحية لمصر عن طريق القديس مار مرقس الرسول وتأسيس كنيسة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية.

كذلك يشتمل العمل لمحات من تاريخ المسيحية في مصر، وفترة الاضطهاد الروماني خلال فترتي حكم الإمبراطوريين ديكيوس ودقلديانو، والتي شهدت عصر الاستشهاد المسيحي، ثم انطلاق فكرة الرهبنة المسيحية التي بدأت من أرض مصر وانطلقت إلى العالم، وآبائها الكبار القديسين أنطونيوس وباخوميوس ومقاريوس.

أبطال فيلم “أم الدنيا”

فيلم “أم الدنيا” بطولة النجمة سوسن بدر، إضافة إلى بعض الفنانين الشباب من مسرح الكنيسة والذين انضموا حديثًا للجزء الثاني، وهو من سيناريو وحوار وإخراج محمود رشاد.



مواعيد عرض "أم الدنيا"

الفيلم الوثائقي "أم الدنيا"، يعرض بواقع حلقتين كل أسبوع عبر منصة WATCH IT، وهو من بطولة الفنانة سوسن بدر، إضافة إلى بعض الفنانين الشباب من مسرح الكنيسة، والذين انضموا حديثًا للجزء الثاني.