ثقافة بورسعيد تناقش تلوث البيئة وأثره على الصحة العامة

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم فرع ثقافة بورسعيد عددا من اللقاءات التثقيفية والأدبية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر مايو الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

الطبيعة وكيفية الحفاظ عليها

وشهدت مكتبة طفل القوات المسلحة ببورسعيد، لقاء بعنوان "الطبيعة وكيفية الحفاظ عليها" احتفالا بيوم البيئة العالمي، تناول اللقاء الذي قدمته أمنية الزيني مسئول المكتبة، مشكلة تلوث البيئة وتأثيرها على الصحة العامة، إلى جانب إلقاء الضوء على جهود الدولة في القضاء على تلك المشكلة من خلال التخلص السليم من النفايات، الاعتماد على أسمدة طبيعية في الزراعة، الاتجاه إلى إعادة التدوير والاهتمام بالتشجير، من أجل بيئة نظيفة آمنة.

الاحتفاء بأمل دنقل

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، أعد نادي أدب قصر بورسعيد لقاء لمناقشة أعمال الشاعر الراحل أمل دنقل احتفاء بذكرى رحيله.

استهل اللقاء الذي أداره الشاعر عادل الشربيني، بالتعريف بالسيرة الذاتية لدنقل الملقب بشاعر الرفض لما عُرف عنه من ثورية، كما تحدث عن كتاباته الشعرية التي ما زالت تجد صداها الأدبي حتى الآن.

وعن أبرز كتاباته، أوضح الكاتب أسامة المصري أن الشاعر الراحل له ٦ دواوين شعرية، كتبها لتترك أثرا كبيرا بالحقل الثقافي بعد رحيله، كما تناول أهم أساليبه الشعرية ومنها القناع الشعري والأسلوب السينمائي في معمار القصيدة.

واختتم اللقاء بفتح باب المداخلات، وإلقاء عدد من القصائد الشعرية لدنقل من أبرزها "لا تصالح، البكاء بين يدي، زرقاء اليمامة، الكعكة الحجرية، وأوراق الغرفة رقم 8، وغيرها، بحضور الشعراء صابر عبيد، السيد السمري، ومحمد فاروق.

