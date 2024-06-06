آيتن عامر تكشف عن نظامها الغذائي: أهم حاجة المياة على الريق

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة آيتن عامر عن روتين يومها والنظام الغذائي الخاص بها، وذلك خلال استضافتها في برنامج ساعة سعادة تقديم د. باهي هاني ود. نورهان معتمد على شاشة قناة هي.

آيتن عامر ضيفة برنامج ساعة سعادة

قالت الفنانة آيتن عامر ان أهم شئ في النظام الغذائي هو تناول المياة على الريق موضحة: "انا روتيني بيتخلص في كلمتين ومؤخرا بقيت بشرب ازازة مياة صغيرة على الريق ودي حاجة مهمة جدا مكنتش بعملها قبل كدة، ولقيت واحدة صاحبتي بتقولي اني لازم اول ماصحى من النوم اشرب ازازتين تلاتة مياة قبل اي حاجه في الحياة فانا حاولت اقلدها".

وأضافت: "وبعدها باخد القهوة بتاعتي وبعدها بفطر اما الغذاء فدا اللي عندي مشكلة فيه لكن نصحية لكل البنات اللي عايزين يعملوا دايت حضروا أكل الغذاء بتاع الاسبوع في التلاجة وتبلوه وسيبوه ودا هيخليكوا متغلبوش اما العشاء بيكون زبادي وفاكهة".