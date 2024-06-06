نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيتن عامر تكشف سبب حذف مشاهدها في "تل الراهب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة آيتن عامر عن كواليس أعمالها الفنية التي قدمتها خلال موسم رمضان الماضي ٢٠٢٤، والذي ظهرت فيه خلال ٣ أعمال تل الراهب وزوجة واحدة لا تكفي وجودر.

عبرت آيتن عامر عن سعادتها بنجاح مسلسل جودر، خلال استضافتها في برنامج ساعة سعادة والذي يعرض على شاشة قناة، موضحة: "شاركت في مسلسل جودر وكنت مبسوطة جدا بدور فيه عشان كنت بعمل دور وفاء عامر وهي صغيرة ودي أول مرة تحصل، في كاريوكا كنت هعمل كدة ولكن بسبب رؤية المخرج قرر إنه ا هي اللي تعمله، وفي جودر كنت مبسوطة جدا احنا الاتنين بقينا فجأة شبه بعض لأن كل مابكبر الناس بتقولي شكلك بقى شبه وفاء".

آيتن عامر تتحدث عن كواليس مسلسل تل الراهب

كما كشفت عن كواليس مسلسل تل الراهب والذي استمر تصوير لأكثر من ٧ سنوات معبرة عن عدم رضاها بما تم تقديمه في العمل قائلة: "المسلسل لم يخرج بالشكل اللي بنتمناه كلنا لأنه في حاجات كتير ملحقناش نصورها نظرا لضيق الوقت وان هما دول قرروا يستأنفوا تصوير وانا برا فدا خلى مشاهد كتير جدا ليا تتلغي فالعمل مظهرش بالشكل الكامل اللي يخليني اقولك اني بعتز بالعمل دا بس المفروض ان احنا هنكمل تصوير والعرض التاني هيبقى شكله احسن واللي يليق بيه".

وقالت آيتن عامر أن مسلسل زوجة واحدة لا تكفي هو العمل الأكثر نجاحا خلال العام الماضي: "زوجة واحدة لا تكفي بعتبره الحصان الرابح بالنسبالي السنة اللي فاتت لإنه قلب الدنيا كتريند في كذا دولة عربية وكذا دولة اوروبية وعمل جدل كبير جدا".

