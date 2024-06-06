نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهوية الثقافية بالجمهورية الجديدة.. ندوة لقصور الثقافة بسوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم قصر ثقافة سوهاج، أمس الأربعاء، لقاء بعنوان "تعزيز الهوية الثقافية في الجمهورية الجديدة" بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

شارك في اللقاء النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشاعر عبد الحافظ بخيت مدير عام النشر الأسبق بالهيئة.

استهلت الفعاليات بكلمة تناول خلالها محمد عبد الهادي مدير عام شئون مكتب محافظ سوهاج، دور الثقافة فى نشر الوعي في ضوء الجمهورية الجديدة، من خلال العمل وفقا لاستراتيجية ثقافية شاملة محورها الرئيسي الهوية الوطنية.

دور القوى الناعمة من ثقافة وفنون في تحقيق التفاعل والتواصل بين الشعوب

وأوضح النائب طارق رضوان دور القوى الناعمة من ثقافة وفنون في تحقيق التفاعل والتواصل بين الشعوب وحل الكثير من القضايا الاجتماعية، مؤكدا على أن مصر ستظل عاصمة الشرق للفنون والآداب للمنطقة العربية والعالم أجمع.

دور الأدب في ترسيخ الهوية وتشكيل وجدان الشعب على مر العصور

من ناحيته تحدث الشاعر عبد الحافظ بخيت عن دور الأدب في ترسيخ الهوية وتشكيل وجدان الشعب على مر العصور،

مشيرا إلى أن النصوص الأدبية على جدران المعابد تعد أكبر شاهدا على تاريخ مصر العظيم.

واختتم النائب إلهامي البارودي عضو مجلس النواب الحديث موجها الشكر لهيئة قصور الثقافة، داعيا الشباب للمشاركة في مثل هذه اللقاءات التي تسهم في إعداد أجيال واعية تقدّر الثقافة والفنون.

الندوة نفذت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة سوهاج، وتأتي في سياق برامج ثقافية وفنية حافلة تشهدها قصور الثقافة هذا الأسبوع.

