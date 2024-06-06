نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة حب فاشلة.. أميرة هاني تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار حلت الفنانة أميرة هاني ضيفة في برنامج “قعدة ستات” والذي تقديمه الإعلامية مروة صبري، كشفت خلاله عن سبب ابتعادها عن التمثيل لنحو 5 سنوات بالإضافة للعديد من الأسرار الشخصية.

وقالت أميرة هاني عن سبب ابتعادها عن التمثيل هو علاقة عاطفية غير ناجحة، قائلة إنّها تحدت أهلها للموافقة على خطبتها لأحد الأشخاص، بعد قصة حب كبيرة، وبعد فترة من خطبتها اكتشفت أن خطيبها يريد الحياة بحرية بعد الزواج، ما مثل لها صدمة كبيرة وقررت الابتعاد عنه ودخلت في حالة شديدة من الاكتئاب، جعلتها تنام ساعات طويلة من يومها.

وأوضحت أميرة هاني، أنّها تفاجأت بابتعاد أصدقائها عنها خلال تلك الفترة باستثناء عدد محدود للغاية، ما جعلها تعيد ترتيب حياتها وأصدقائها من جديد، وتحاول العودة لحياتها الطبيعية والتمثيل مرة أخرى، مشددة على أنّ خالتها الفنانة نبيلة عبيد دائمة التشجيع لها على مواصلة حياتها ونجاحها، خاصة أنّها قدمت سلسلة قوية وناجحة من عدة أعمال درامية، ويجب أن تلتفت لمستقبلها.