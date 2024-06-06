نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرات غنائية وانشاد وأشعار فى انطلاق العام الثالث لمشروع القاهرة عنوانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث والتعرف على الإبداع المصرى عبر العصور تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى ولأول مرة اللقاء الشهرى لسلسلة " أرواح فى المدينة" تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمى والتى تأتي في إطار مشروعه الثقافي " القاهرة عنواني " وذلك في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس 6 يونيو على المسرح الصغير.ج

الاحتفال السنوى

يشهد اللقاء الإحتفال السنوي بذكرى إنطلاق سلسلة " أرواح في المدينة " وبداية العام الثالث للمشروع الثقافي القائم على حفظ الذاكرة الوطنية للمصريين بحضور كل الشخصيات الملهمة والمبدعين الكبار الذين شاركوا فى ليالي " أرواح في المدينة " عبر 25 أمسية أقيمت منذ يونيو 2022 وحتى يونيو 2024.

أعمال غنائية من التراث المصري

يتخلل اللقاء أعمال غنائية من التراث المصري تقدمها المطربة الدكتورة غادة العبسى بمصاحبة عازف العود دكتور ماجد سليمان وفرقته إلى جانب مشاركة مميزة من الشاعرة المبدعة نور عبد الله حيث تلقي عدد من قصائدها المعروفة، كما يشارك المنشد الكبير محمود ياسين التهامي بفقرة انشاد ديني وتلقى آية الأبنودي مجموعة من قصائد والدها العملاق عبد الرحمن الأبنودي.



كذلك يتواصل التقليد السنوى لذكرى إطلاق سلسلة " أرواح في المدينة " حيث يعلن مشروع القاهرة عنواني عن اختيار أحد مبدعي القاهرة المحافظين على الفنون التراثية للمدينة للاحتفاء بجهوده.

و أعلن الكاتب الصحفي محمود التميمي مؤسس مشروع القاهرة عنواني عن اختيار الفنان انتصار عبد الفتاح صاحب الرؤية الفنية ومؤسس العديد من المهرجانات كبيرة القيمة والجمهور في شوارع ومسارح القاهرة للاحتفاء به باعتباره " مبدع القاهرة للعام ٢٠٢٤ "

أرواح في المدينة

سلسلة " أرواح في المدينة " مشروع لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين اطلقه مشروع " القاهرة عنواني " الثقافي قبل عامين بالتعاون مع جهات ثقافية عديدة آخرها النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة المصرية.