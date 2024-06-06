3 يوليو.. فرقة كايروكي تحيي حفلًا غنائيًا بتونس

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش فريق كايروكي حالة من النشاط الفني بقيادة المطرب أمير عيد، حيث تعاقدا مؤخرًا على احياء حفلًا غنائيًا جديد بتونس، ضمن حفلات الموسم الصيفي، يوم 3 من شهر يوليو القادم ضمن فعاليات دڤة الدولي.



ويأتي هذا الحفل بعد تعاقدهم على حفل جديد بلبنان يوم 19 من شهر يونيو الحالي ضمن فعاليات عيد الأضحى.



آخر حفلات فرقة كايروكي

واحيت مؤخرًا فرقة كايروكي بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، ولأول مرة في عمان حفل فني ضخم بجمهورهم من الأردن والوطن العربي مساء الجمعة 31 مايو 2024.



نبذة عن فرقة كايروكي

وفرقة "كايروكي "التي بدأت مسيرتها عام 2003 تتألف من خمسة أعضاء، حققت شهرة واسعة بفضل بساطة كلماتها وتنوع توزيعها الموسيقي الغني والقريب من عقول الشباب، والمعروفة أيضا بالتعبير بالكلمات عن واقعهم ودعوتهم للتفكير والتغيير.