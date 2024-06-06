نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الرسمي لـ أحمد عز من فيلم "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث والذي يحمل اسم "القاضية" ومن المقرر عرضه في موسم عيد الأضحي المقبلة، وقامت اليوم بطرح البوستر الرسمي لكل شخصية من شخصيات العمل، وكانت البداية من الفنان أحمد عز الذي ظهر في البوستر بملامح قوية وغامضة.

وفي نفس السياق قام المستشار تركي أل شيخ بكتابه منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وكتب:" ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتاخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل اكبر... الكوره في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير احمد عز ونجوم الفيلم... واتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم... احنا جاهزين هل انتو جاهزين يافريق الفيلم؟ اتمنى اشوفه اخر ٢٠٢٥م".

تفاصيل فيلم "ولاد رزق":

ومن المقرر عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، للمنافسة به في شباك التذاكر.







كما تدور أغلب أحداث فيلم ولاد رزق 3، في دولة السعودية، تحديدًا بمدينة الرياض، والبوليفارد، حيث ظهر الفنان محمد ممدوح وهو يتحدث مع ولاد رزق عن مكان العملية الجديدة، قائلًا: في ماتش ملاكمة هيتلعب في موسم الرياض، ثم أشار إلى بقية تفاصيل العملية.

أبطال فيلم ولاد رزق ج3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.