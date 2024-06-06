نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لا يد أعلى من يد الله".. إليسا تنهي قضيتها مع شركة وتري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النجمة اللبنانية إليسا، إنهاء قضيتها مع شركة وتري، بعد استغاثتها بالقضاء اللبناني لاستعادة قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ونشرت إليسا تدوينة صغيرة عبر حسابها الشخصي بموقع X: “لا يد أعلى من يد الله.. لا سلطة أعلى من سلطة القضاء والقانون والعدالة.. النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي جمال الحجار قرر كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.. شكرًا القاضي حجار ومبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء".

وفي وقت لاحق كانت استغاثت إليسا بالقضاء اللبناني لاستعادة قناتها عبر موقع يوتيوب، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع X: “حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند”.

وأضافت إليسا: “طالع قرار بحقها بتسليمي إياها من القضاء المدني وما ردت، واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون، وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام، وبسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق وبتلزمه يترك صاحب الشركة ويقفل المحضر حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير.. وللحديث تتمة”.