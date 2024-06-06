نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. كل ما تريد معرفته عن عزيزة حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة عزيزة حلمي، والتي برعت في تقديم دور الأم في السينما المصرية، أثرت في الفن المصري بأدوارها المتميزة، برعت في تقديم دور الأم والحماة الطيبة وحصرها المخرجون في تلك الأدوار، يبحث الجمهور في ذكرى عزيزة حلمي عن أسرار حياتها الشخصية، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن عزيزة حلمي..

حياة عزيزة حلمي الشخصية

ولدت عزيزة حلمي 6 يونيو 1929، في الزقازيق بمحافظة الشرقية، تزوجت من كاتب السيناريو علي الزرقاني الذى كان زميلا لها بالمعهد، وأنجبت من الزرقاني ابنها الوحيد، الذي فقدته بعد ذلك بسبب وعكة صحية شديدة أصابته لتعيش بعده وحيدة، رحلت الفنانة عن حياتنا في يوم 18إبريل عن عمر يناهز 65 عامًا، اكتشفها المخرج أحمد بدرخان وقدمها في دور صغير بفيلم "قبلني يا أبي".

حياة عزيزة حلمي الفنية

كان لديها علاقة بالفنانة زينب صدقي والفنانة فردوس محمد، لذلك قدماها للمخرج أحمد بدرخان الذي أسند إليها دورًا في فيلم قلبي يا أبي مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1947 وهذا ليس أول أعمالها بل قدمت أعمالًا بمساحة أقل قبله، حيث كانت بدايتها بالمجال الفني بعام 1942 واستمرت حتى قبل وفاتها بسنة بعام 1993.

أبرز أعمال عزيزة حلمي

المسلسلات: زهور وأشواك، دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان

الأفلام: عدو المجتمع، نرجس - عدل السماء - ليت الشباب، البيت الكبير - القاتلة - سر الأميرة، ظلموني الناس - ما كانش ع البال - أيام شبابي - ست الحسن، ليلة غرام - حماتي قنبلة ذرية - البنات شربات - أولادي، كأس العذاب - البيت السعيد - حياتي أنت - غلطة أب - جنة ونار - يسقط الاستعمار - سيدة القطار - النمر، السيدة العذراء في فيلم حياة والأم السيد المسيح إنتاج الشركة العربية للسينما، بلال مؤذن الرسول - دهب - مليون جنيه - غرام بثينة، أثار في الرمال - الملاك الظالم، أيامنا الحلوة،المتمردة، أول حب، فارس بني حمدان، السراب، الشيماء - أنف وثلاث عيون، الحب الذي كان، حبي الأول والأخير، سقطت في بحر العسل.