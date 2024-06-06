في ذكرى ميلادها.. تعرف على قصة زواج عزيزة حلمي وعلي الزرقاني

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة عزيزة حلمي، والتي برعت في تقديم دور الأم في السينما المصرية، أثرت في الفن المصري بأدوارها المتميزة، برعت في تقديم دور الأم والحماة الطيبة وحصرها المخرجون في تلك الأدوار، يبحث الجمهور في ذكرى عزيزة حلمي عن أسرار حياتها الشخصية، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قصة زواج عزيزة حلمي وعلي الزرقاني..

قصة زواج عزيزة حلميو علي الزرقاني



وتزوجت عزيزة حلمي من كاتب السيناريو علي الزرقاني الذى كان زميلا لها بالمعهد، وأنجبت من الزرقاني ابنها الوحيد، الذي فقدته بعد ذلك بسبب وعكة صحية شديدة أصابته لتعيش بعده وحيدة، حكت عزيزة عن قصة زواجها من علي الزرقاني، قالت: تعرفت عليه في المعهد، ثم تزوجنا وكان لا يفضل أن تجمعني به أي أعمال وكان ذلك شهادة منه أنى لا أعمل من خلال زوجي، والفيلم الوحيد الذي كتبه وأسند إلي دورا فيه هو فيلم "المراهقات"، الذي وافق عليه بعد أن طلبت منه الفنانة ماجدة مشاركتي في الفيلم، وبالفعل عملت دور أم الفنانة زيزي مصطفى.

أول أعمال عزيزة حلمي

اكتشفها المخرج أحمد بدرخان وقدمها في دور صغير بفيلم "قبلني يا أبي" أدت فيه دور أم المطرب محمد فوزى وكان عمرها سبعة عشر عاما وشاركتها البطولة المطربة نور الهدى عام 1946 لتقدم بعد ذلك مجموعة كبيرة من الأفلام تزيد عن ثلاثمائة فيلما.

أبرز أعمال عزيزة حلمي

المسلسلات: زهور وأشواك، دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان

الأفلام: عدو المجتمع، نرجس - عدل السماء - ليت الشباب، البيت الكبير - القاتلة - سر الأميرة، ظلموني الناس - ما كانش ع البال - أيام شبابي - ست الحسن، ليلة غرام - حماتي قنبلة ذرية - البنات شربات - أولادي، كأس العذاب - البيت السعيد - حياتي أنت - غلطة أب - جنة ونار - يسقط الاستعمار - سيدة القطار - النمر، السيدة العذراء في فيلم حياة والأم السيد المسيح إنتاج الشركة العربية للسينما، بلال مؤذن الرسول - دهب - مليون جنيه - غرام بثينة، أثار في الرمال - الملاك الظالم، أيامنا الحلوة.