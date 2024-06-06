ياسمين رئيس بطلة الجزء الثاني لـ مسلسل صوت وصورة بدلًا من حنان مطاوع

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل صناع مسلسل صوت وصورة تقديم الجزء الثاني من العمل بعد أن حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا في بداية عرضه في شهر أكتوبر من عام 2023، والذي قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع، حيث تصدر المسلسل التريند عبر منصات السوشيال ميديا



ياسمين رئيس بطلة الجزء الثاني من مسلسل صوت وصورة



وتعاقدت الفنانة المتألقة ياسمين رئيس على تقديم الجزء الثاني من العمل بدلًا من الفنانة حنان مطاوع لاستكمال تقديم قضايا هامة من العمل كما في الجزء الأول.



صوت وصورة الجزء الأول



حقق مسلسل صوت وصورة في موسمه الأول نجاحًا كبيرًا حيث سلط الضوء على قضايا هامة كثيرة أبرزها مشاكل السوشيال ميديا واستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة وابتزاز البشر من خلاله.

حيث قدمت الفنانة حنان مطاوع من خلاله شخصية المرأة المصرية البسيطة المتزوجة من رجل غير مسئول تمامًا عن بيته وأسرته وتقوم هى بدور الرجل والمرأة، ومن ثم تتعرض لمشكلة كبيرة وهى أن يقوم رجل أعمال كبير بالتحرش بها ثم يُقتل ويتم اتهام حنان مطاوع بقتله اعتقادًا أنها تنتقم لنفسها، ثم تحدث العديد من التحولات الدرامية داخل العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال وصناع مسلسل صوت وصورة الجزء الأول

شارك في بطولة مسلسل صوت وصورة الموسم الأول كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ولاء الشريف الطفلة لاڤينيا نادر، نجلاء بدر، وليد فواز، ناردين فرج، رامي الطمباري، فدوى عابد، يوسف وهبي، حمزة ايهاب، مجدي السباعي، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، والإخراج لـ محمود عبد التواب.

آخر أعمال ياسمين رئيس

وفي سياق مُتصل يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة ياسمين رئيس هو مسلسل بعنوان "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال والذي تم عرضه في النصف الثاني من مسلسلات موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وحققت من خلاله نجاحا ملحوظا، وهو مسلسل درامي تاريخي ممزوجًا بالخيال حيث يقدم الفنان ياسر جلال دور الملك شهريار، وياسمين رئيس تلعب دور شهرزاد، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل جودر



مسلسل جودر من بطولة كوكبة كبيرة من النجوم منهم: ياسر جلال، ياسمين رئيس، تارا عماد، نور اللبنانية، وفاء عامر، آيتن عامر، وليد فواز، أحمد فتحي، محمد التاجي، محمود البزاوي، رشوان توفيق، أحمد ماهر، عايدة رياض، سامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد علي رزق، وآخرين من النجوم، والعمل من تاليف أنور عبد المغيث، والاخراج لـ إسلام خيري.