نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على أعمال عزيزة حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة عزيزة حلمي، والتي برعت في تقديم دور الأم في السينما المصرية، أثرت في الفن المصري بأدوارها المتميزة، برعت في تقديم دور الأم والحماة الطيبة وحصرها المخرجون في تلك الأدوار، يبحث الجمهور في ذكرى عزيزة حلمي عن أسرار حياتها الشخصية، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة أعمال عزيزة حلمي..

أعمال عزيزة حلمي

الأفلام: عدو المجتمع، نرجس - عدل السماء - ليت الشباب، البيت الكبير - القاتلة - سر الأميرة، ظلموني الناس - ما كانش ع البال - أيام شبابي - ست الحسن، ليلة غرام - حماتي قنبلة ذرية - البنات شربات - أولادي، كأس العذاب - البيت السعيد - حياتي أنت - غلطة أب - جنة ونار - يسقط الاستعمار - سيدة القطار - النمر، السيدة العذراء في فيلم حياة والأم السيد المسيح إنتاج الشركة العربية للسينما، بلال مؤذن الرسول - دهب - مليون جنيه - غرام بثينة، أثار في الرمال - الملاك الظالم، أيامنا الحلوة، الوسادة الخالية، شاطئ الأسرار، قلب من دهب، المراهقات، طريق الأبطال - موعد مع الماضي - نصف عذراء، هذا الرجل أحبه، قصة ممنوعة، المتمردة، أول حب، فارس بني حمدان، السراب، الشيماء - أنف وثلاث عيون، الحب الذي كان، حبي الأول والأخير، سقطت في بحر العسل، الأقمر، أشياء ضد القانون، سواق الأتوبيس، زمن حاتم زهران، الفتى الشرير، الذل، الرقص مع الشيطان.

المسلسلات: زهور وأشواك، دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان

أول أعمال عزيزة حلمي

اكتشفها المخرج أحمد بدرخان وقدمها في دور صغير بفيلم "قبلني يا أبي" أدت فيه دور أم المطرب محمد فوزى وكان عمرها سبعة عشر عاما وشاركتها البطولة المطربة نور الهدى عام 1946 لتقدم بعد ذلك مجموعة كبيرة من الأفلام تزيد عن ثلاثمائة فيلما.

حياة عزيزة حلمي الفنية

كان لديها علاقة بالفنانة زينب صدقي والفنانة فردوس محمد، لذلك قدماها للمخرج أحمد بدرخان الذي أسند إليها دورًا في فيلم قلبي يا أبي مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1947 وهذا ليس أول أعمالها بل قدمت أعمالًا بمساحة أقل قبله، حيث كانت بدايتها بالمجال الفني بعام 1942 واستمرت حتى قبل وفاتها بسنة بعام 1993.

قصة زواج عزيزة حلميو علي الزرقاني

وتحكى عزيزة حلمى عن قصة زواجها من كاتب السيناريو علي الزرقاني فتقول: تعرفت عليه في المعهد، ثم تزوجنا وكان لا يفضل أن تجمعني به أي أعمال وكان ذلك شهادة منه أنى لا أعمل من خلال زوجي، والفيلم الوحيد الذي كتبه وأسند إلي دورا فيه هو فيلم "المراهقات"، الذي وافق عليه بعد أن طلبت منه الفنانة ماجدة مشاركتي في الفيلم، وبالفعل عملت دور أم الفنانة زيزي مصطفى.