في ذكرى ميلادها.. تعرف على عدد زيجات آمال رمزي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة آمال رمزي، قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة، هي واحدة من اللواتي كانوا أطول نجوم الفن عملًا في الوسط الفني، امتد تاريخها الفني من الستينات وحتى 2016م، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية زيجات امال رمزي...

زيجات آمال رمزي

تزوجت الفنانة آمال رمزي اول مرة من الفنان المصري كمال صلاح الدين، بينما كانت لم تتجاوز العشرين من عملها، إلا أنها انفصلت عنه فيما بعد وتزوجت من «جواهرجي» وخلال هذا الزواج تعرضت لبعض الضغوطات وانفصلت عنه، للمرة الثالثة من مهندس ومقاول كبير في السن توفى بعد زواجهما بـ 10 سنوات، لتكن أخر زيجاتها من اللواء الراحل محسن عشماوي الذي فارق الحياة عام 2020 في مستشفى كوبري القبة.

أبرز أعمال آمال رمزي

شاركت في العديد من الأعمال السينمائية مثل فيلم “إشاعة حب” وفيلم “فتوة الناس الغلابة” بدور منى، و”للرجال فقط” بدور فكرية، تألقت في فيلم “رجال في المصيدة” و”ذئاب على الطريق” و”البعض يذهب للمأذون مرتين” و”التوت والنبوت” و”البيه البواب”، في المسرح فقدمت عددًا من الأعمال التي تألقت فيها ولا سيما في مسرح الريحاني، وكانت أول مسرحية لها عام 1967،من المسرحيات منها « حكاية 3 بنات، حب وروشوة، دلع، واحدة بواحدة، لا كدبة ولاكدب، الكلامنجية، أنا أجدع منه، الكل يكسب، عبود عبده عبود، الضيف اللي هوه، المهر غالي، الطرطور، الزوج أول من يلعب، إزاي الصحة».

آمال رمزي وإجهاض 15 مرة

والجدير بالذكرأن الفنانة آمال رمزي اوضحت من قبل إنه ا أجهضت نفسها ما يقرب من 15 مرة، لعدم رغبتها في الإنجاب، مؤكدة على عدم شعورها بالندم جراء تلك الخطوة، خاصة وأنها اعتبرت أبناء أشقائها بمثابة أولاد لها.

أبرز أفلام آمال رمزي

شاركت آمال رمزي في السينما ومن ابرز أفلامها:" إشاعة حب، للرجال فقط،نهر الحب، الحقيبة السوداء، شياطين الشرطة، البيه البواب، القرداتى، التوت والنبوت، فتوة الناس الغلابة، مطلوب حيا أو ميتا، دليل الاتهام، البعض يذهب للمأذون مرتين، الحب فى طريق مسدود، ذئاب على الطريق، امرأة تسكن وحدها، بابا عايز كده، المرايه" وغيرها.