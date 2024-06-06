نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى ذكرى ميلاد آمال رمزى.. منحها أحمد رمزى اسمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة امال رمزي، قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة، هي واحدة من اللواتي كانوا أطول نجوم الفن عملًا في الوسط الفني، امتد تاريخها الفني من الستينات وحتى 2016م، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب تسميتها ب اسم امال رمزي...

سبب تسميتها بهذا الاسم

كشفت الفنانة آمال رمزى فى أحد اللقاءات التليفزيونية، بأنها اختارت اسم رمزى بجوار اسمها من شدة حبها للفنان أحمد رمزى، الذى لم يرفض أبدا ورحب بشكل كبير ومنحنى اسمه، فهو كان على المستوى الإنسانى شخصا راقيا ومتعاونا بشكل كبير مع زملائه، كما أنها طلبت منه أن يتوسط لها بأن تشارك النجم عمر الشريف فى أى عمل سينمائى لأنه نجمها المفضل، ورحب أحمد رمزى بذلك ولم يتردد لحظة فى مساعدتها ورتب لها موعدا مع النجم عمر الشريف، الذى بالفعل تعاونت معه فى أحد الأعمال السينمائية.

آمال رمزي وإجهاض 15 مرة

والجدير بالذكر أن الفنانة آمال رمزي أوضحت من قبل إنه ا أجهضت نفسها ما يقرب من 15 مرة، لعدم رغبتها في الإنجاب، مؤكدة على عدم شعورها بالندم جراء تلك الخطوة، خاصة وأنها اعتبرت أبناء أشقائها بمثابة أولاد لها.

حياة آمال رمزي الفنية

اكتشفها زوجها المخرج كمال صلاح الدين، وتمكنت من الحصول على شهرة في فترة السعينيات، واطلقت عليهال الفنان عبدالله عيث لقب الخواجاية بسبب ملامحها الأجنبية، فيما لقبها الفنان الراحل نور الشريف بأنها الفنانة الجريئة حيث رٌشحت للعمل معه ضمن فيلم المرايا بدور زوجته، وهو سبب غضبها منه إلا أنها أحبت هذا اللقب فيما بعد عندها فهمت أنه كان يقصد أنها قوية ولا تخشى الجمهور، بدأت حياتها الفنية من التلفزيون واتجهت فيما بعد للعمل في السينما حيث توسط لها أحمد رمزي من أجل العمل مع عمر الشريف.

زيجات آمال رمزي

تزوجت الفنانة آمال رمزي اول مرة من الفنان المصري كمال صلاح الدين، بينما كانت لم تتجاوز العشرين من عملها، إلا أنها انفصلت عنه فيما بعد وتزوجت من «جواهرجي» وخلال هذا الزواج تعرضت لبعض الضغوطات وانفصلت عنه، للمرة الثالثة من مهندس ومقاول كبير في السن توفى بعد زواجهما بـ 10 سنوات، لتكن أخر زيجاتها من اللواء الراحل محسن عشماوي الذي فارق الحياة عام 2020 في مستشفى كوبري القبة.