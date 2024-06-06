بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. تغيرات في حفل الموسيقار عمر خيرت

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفلًا موسيقيًا يوم 7 و8 يونيو الجاري بقصر عابدين، وكشف الحساب الرسمي للموسيقار عبر خاصية «ستوري» بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، منشورًا يتعلق بشروط حضور حفله بـ عابدين.

وأعلنت الشركة المُنظمة منشورها تحت شعار “إعلان هام”: “أنه نظرًا لموجة الحر الشديدة سوف يتم السماح للضيوف بعدم التقيد بالزي الرسمي، وذلك بعدما كان من أول شروط حضور الحفل هو الالتزام بالملابس الرسمية".

شروط حضور الحفل

الالتزام بحضور الحفل بالملابس الرسمية، والحضور قبل موعده بوقت كافٍ، وتبدء مواعيد الدخول للحفل من السابعة مساءً، ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولا يوجد انتظار للسيارات.

والدخول من الأماكن المخصصة لمنع التكدس وتعطيل الزوار الآخرين، ممنوع دخول المأكولات والمشروبات إلى المسرح، والالتزام بالجلوس طوال فقرات الحفل الفنية.

عمر خيرت يعلن عن نفاذ تذاكر حفله بقصر عابدين



ومن جانبه أعلن الحساب الرسمي للموسيقار عمر خيرت منذ أيام عبر حسابه في موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن نفاد تذاكر حفليه المقرر إقامتهما يومي 7 و8 يونيو بقصر عابدين، وكتب قائلًا: "بعد نفاد تذاكر حفل اليوم السابع من يونيو 2024، للاحتفال بمرور 40 عامًا على عمر خيرت، تمت إضافة ليلة إضافية يوم السبت 8 يونيو وتذاكرها متاحة للبيع".