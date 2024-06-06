نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي وجدان تروى موقف أنقذت به ابنة إحدى المعجبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت الفنانة إنجي وجدان موقفًا لها مع إحدى المعجبات والتي أثر بها بشكل كبير، وذلك من خلال فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقالت إنجي وجدان في الفيديو: “من كام يوم كنت ماشية وقابلت ست لطيفة جدًا، وقفتني وقالت لي عاوزة أقول لك حاجة أنا مش بحب أعمل كده خالص، بس كنت عاوزة أقول لك إنك انتي أنقذتي بنتي من الاكتئاب، وبنتها كانت بتتعرض للتنمر وإني أنا السبب في أن بنتها مبقاش عندها اكتئاب، وإنها بتحب مسلسل طلعت روحي وبتتفرج عليه دايمًا”.

وتابعت إنجي وجدان: “الموقف ده أثر فيا وكنت هعيط، وحاجة زي دي لما بسمعها بتبسط جدا ومش أول مرة تحصل لي، لكن أنا طول الوقت بحاول أدي ثقة للبنات وأخليهم يحبوا نفسهم وينسوا الكلام الجارح اللي بيتقال ليهم”.

وأردفت: “في ناس مؤذية، وحياتها قايمة على إنها تأذي الناس التانية، وفي ناس كلامها جارح جدا وقاصدين يجرحوا اللي قدامهم، والتنمر مش حاجة قليلة خالص، لكن إني أقدر أطلع واحدة من الاكتئاب دي حاجة كبيرة جدًا بالنسبة لي”.

وأضافت: “كل واحدة تحب نفسها زي ما هي.. والله العظيم الواحد لما يحب نفسه ويثق في نفسه وينفض لأي كلام داخل، هيحس أنه حاجة تانية خالص وساعتها أي حاجة ممكن تحصل، لكن طول ما إحنا في دايرة الاكتئاب مفيش حاجة هتحصل ولازم نقف على رجلينا.. حبوا شكلكم وجسمكم ولونكم، وبطلوا تبصوا على الفنانين والأفلام بره، لأن دي شغلانتنا ومجهود رهيب، وفي الطبيعي مش هتلاقوا الناس كلها بيرفكت كده.. وبطلوا تحطوا الرموش اللي بتتلزق ومش بتطلع وتعملوا اكستنشن دايم لأنه بيوقع الشعر، ممكن تجربوا حاجات بتتشال وتتحط”.



واختتمت إنجي حديثها قائلة: “المشكلة إننا بقينا في زمن أنا نفسي ساعات ببص على الحاجات وبقول هل إحنا المفروض شكلنا يبقى كده.. والناس كلها بقى شكلها بيرفكت كده.. مش الفنانين بس لكن صحابي ناس عادية واللي بيظهروا لي على إنستجرام.. إحنا مش بيرفكت لكن بنحاول نظهر بصورة كويسة ومش لازم كلنا نكون شبه بعض لأن ربنا مخلقناش كده وكل واحد ليه شكل، حبوا نفسكم وثقوا في نفسكم ونفضوا لأي كلام وحش بيتقال ولازم تردوا على اللي ضايقكم، وكلموا نفسكم وحبوا نفسكم وما تخلوش حد يجي عليكم.. إنتي جميلة زي ما إنتي”.