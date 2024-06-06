نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي يبدأ تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "حالة إنكار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بعد تألقه ونجاحه في دراما رمضان لهذا العام من خلال مسلسل "امبراطورية ميم" يخوض حاليًا الفنان خالد النبوي تجربة درامية جديدة ومميزة من خلال مسلسل بعنوان "حالة انكار" حيث أنه في بداية المشروع وبدأ خالد النبوي في تصوير مشاهده والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة على إحدى المنصات والعمل من إخراج أحمد خالد.

تفاصيل مسلسل حالة إنكار



مسلسل حاله انكار ينتمي إلى فئة المسلسلات الدرامية الاجتماعية التي تسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الهامة بشكل عام، وعلى خبايا وأسرار البورصة بشكل خاص، حيث يكشف الفنان خالد النبوي من خلال العمل كل ما يتعلق بتفاصيل العمل في البورصة وما هي خفاياها وأسرارها وكيف تؤثر على حياة الأشخاص في المجتمع والحياة الإقتصادية وكل ذلك في إطار درامي اجتماعي ملئ بالإثارة والتشويق.



أبطال وصُناع مسلسل حالة إنكار

يشارك في بطولة مسلسل حالة إنكار عدد كبير من النجوم إلى جانب الفنان خالد النبوي، وهم: نجلاء بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، إسماعيل شرف، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف هشام هلال والإخراج لـ أحمد خالد.



خالد النبوي في الدراما

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي الدرامية هو مسلسل "امبراطورية ميم" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 والذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، ونال على إعجاب الجماهير والمسلسل من بطولة خالد النبوي، نور خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، منى أحمد زاهر، وآخرين والعمل من قصة إحسان عبد القدوس، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.



خالد النبوي في السينما

أما عن أعمال خالد النبوي في السينما فـ هو ينتظر عرض فيلمه الجديد الذي يحمل إسم " أهل الكهف" والذي يتم عرضه ضمن أفلام موسم عيد الاضحى المبارك المقبل، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار خيالي وهو من تأليف أيمن بهجت قمر ومأخوذًا عن مسرحية لتوفيق الحكيم، والإخراج لـ عمرو عرفة.