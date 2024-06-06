باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد "اللعب مع العيال"

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان باسم سمرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، لفيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان محمد إمام، والمقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

ونشر "سمرة" البوستر الرسمي للفيلم، وعلق عليه قائلا: "إنتظرونا في فيلم اللعب مع العيال في عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية والعربية

يـلا بيـنا ".

أبطال وصناع فيلم "اللعب مع العيال"

يشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بجانب الفنان محمد إمام عدد كبير من الفنانين أبرزهم:أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحداث فيلم "اللعب مع العيال"

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدة أزمات ومواقف صعبة تقلب حياته رأسًا على عقب.