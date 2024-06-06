عاجل| وفاة شقيق الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المسئول الإعلامي لدار الأوبرا المصرية السابق محمد منير، عن وفاة شقيق الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابق.



ونشر محمد منير، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، اللواء الدكتور خالد عبد الله المصري”.

وتابع محمد مينر داعيًا للمتوفي، قائلًا: “اللهم أسكنه الفردوس الأعلى وارحمه برحمتك الواسعة يا رب العالمين، واجعل مرضه وأوجاعه شفيعًا له يا أرحم الراحمين، فضلًا الفاتحة والدعاء له ولجميع أمواتنا”.