محمد أنور يكشف عن تفاصيل دوره في فيلم جوازة توكسيك

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد أنور عن تفاصيل دوره في فيلم جوازة توكسيك، والذي من المقرر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم صيف 2024.

دور محمد أنور في فيلم جوازة توكسيك

وقال محمد أنور، في تصريحات صحفية: سعيد بتجربة جوازة توكسيك، وأتمنى أن ينال العمل على إعجاب الجمهور وقت عرضه، خاصة وأن الكوميديا جديدة على السينما، وأظهر من خلاله بشكل جديد.

وأضاف: حاليًا أواصل التحضير لأكثر من عمل فني، سوف أعلن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، وسوف أظهر بشكل جديد في الأعمال المقبلة.

موعد عرض فيلم جوازة توكسيك

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم جوازة توكسيك عن موعد عرضه، والذي من المقرر أن يكون يوم 3 من شهر يوليو المقبل، وهو من بطولة نخبة من نجوم الفن، منهم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وآخرين، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

بوسترات ثنائية لأبطال فيلم جوازة توكسيك

وقامت الشركة بطرح بوسترات ثنائية للأبطال، حيث ظهرت النجمة ليلى علوى بجوار الفنان بيومي فؤاد على أحد البوسترات، بينما في البوستر الثاني ظهرت هيدي كرم وتامر هجرس، أما الثالث ظهرت جوهرة تتوسط كل من: فاروق قنديل، ونورين أبو سعدة، إضافة إلى بوستر جمع بين محمد أنور ملك قورة.

أحداث فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

آخر أعمال محمد أنور



وكانت آخر أعمال الفنان محمد انور، هو مشاركته في فيلم «مستر إكس»، بطولة احمد فهمي، والذي تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى، وحقق إيرادات مميزة لدور السينما.



وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أوس أوس، رحاب الجمل، محمد أنور، محمود حافظ، عمرو يوسف، مصطفي خاطر، أكرم حسني، علاء مرسي.