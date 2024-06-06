نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه لحادث سير وسرقة.. علي قنديل يطمئن جمهوره "أنا الحمد لله بخير" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان علي قنديل لحادثي سير وسرقة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث انقلبت سيارته بسبب اصطدامه بجزيرة في الطريق، فبعد انقلاب سيارته تعرض لسرقة في تلك اللحظة، حيث سُرقت حقيبته وهاتفه ومحفظته.

وطمأن علي قنديل جمهوره من خلال تصريحاته لـ “دوت الخليج الفني” قائلًا:"أنا الحمد لله بخير وكل الأمور عال والله فضل ونعمة.. شكرًا لسؤالكم".

ونشر علي قنديل تفاصيل تعرضه لحادث السير والسرقة بنشره لصور السيارة، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصير إنستجرام: “الحمد لله على كل حال، إمبارح عملت حادثة واتقلبت بالعربية بسبب جزيرة في وسط الطريق، فضل ونعمة مفيش أي إصابات، شكرًا جزيلًا لكل الشباب المحترمة اللي وقفت معايا لحد ماتطمنوا عليَّ، وشكر خاص لرجال الشرطة المهذبين اللي كانوا متعاونين ومتفهمين لأقصى درجة”.

وأردف علي قنديل، قائلًا: “بعتذر عن التواصل لأن في شخص شاف إن ده وقته يسرق شنطتي بالمحفظة وتليفون شغلي، بس الحمد لله على نعمته ورحمته ورصيد ستره الكتير، وربنا يخلّيك ليا يا إسلام الشافعي.. صديق عمري اللي دايما موجود.. استعدوا هنضحك قريب”.