نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجلاء بدر: اتخنت من راجل وبقولها بكل فخر.. والناس بتشوفني تنكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نجلاء بدر، لأول مرة عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية والعملية.

وقالت نجلاء بدر، خلال لقاءها مع هشام السيوفي علي رؤيا مصر، الخيانة هي الحاجة الوحيدة اللي تخليني أفقد الثقة في اللي نحوا، والخيانة بتكون في طبع الشخص والرجالة وبيعتبروها انتصار ليهم.

واضافت نجلاء بدر، أنا اتخنت قبل كده من راجل وبقولها بكل فخر، وطلع عليا اشاعة إني خطافة رجالة بسبب الأدوار اللي كنت اقدمها في بداياتي كنت بظهر بشخصية واحدة بتخطف رجالة".

وتابعت نجلاء بدر، الناس بتاخد عني انطباع اني "تنكة"، ولكن أنا بنت بلد وهذا لم يظهر علي الشاشة.

أعمال نجلاء بدر المقبلة

بدأت الفنانة نجلاء بدر تصوير أولى مشاهد أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل اسم "سم العقرب"، والذي تم تغييره بعد كان يحمل في البداية عنوان "أزمة ثقة"، وبذلك يعد "سم العقرب"، هو الاسم النهائي لمسلسل نجلاء بدر وهاني عادل الجديد.

أحداث مسلسل سم العقرب

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، ويتناول العديد من القضايا التي تخص الأسرة، حول صراع الأشقاء على المال، وتظهر نجلاء بدر ومنة فضالي وملك زاهر شقيقات، ومع تتابع الأحداث يدخلن في العديد من الأزمات.

أبطال مسلسل سم العقرب

يذكر أن مسلسل أزمة ثقة بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك زاهر، هاجر الشرنوبي، مروة الأزلي، إيهاب فهمي، وآخرين ومن تأليف أحمد صبحي.

تعاقد نجلاء بدر على حالة إنكار

جدير بالذكر إنه تعاقدت نجلاء بدر مؤخرًا على المشاركة في مسلسل حالة إنكار، بطولة خالد النبوي تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا التي تخص البورصة.