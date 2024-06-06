نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض الحلقة التاسعة والعاشرة من مسلسل دواعي سفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر مسلسل "دواعي السفر" ترند السوشيال ميديا منذ بدء عرضه وحاز اعجاب الجماهير مما ادى إلى نسبة مشاهدة عالية بفضل تميز أبطاله وأحداثه الشيقة.

يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، نادين، ودنيا وائل، ما يجعله من الأعمال البارزة التي يتابعها الجمهور.

موعد عرض الحلقة التاسعة والعاشرة

من المقرر عرض الحلقتين 9 و10 من مسلسل "دواعي السفر" يوم الأربعاء 12 يونيو في تمام الساعة 12 صباحًا.





أحداث الحلقة 8





دارت أحداث الحلقة 8 حول:

- داليا وسلمى: مكوث داليا في غرفة سلمى واستعادة إبراهيم للذكريات معها.

- سمير وعلي: حضور سمير جلسة بنادي الوحدة لمواجهة علي الذي لم يتقبله كعادته، مما أثار غضب سمير وحاول إبراهيم تهدئته.

-ابراهيم ووكالة الاعلان: عودة إبراهيم إلى وكالة الإعلان الخاصة به وتصالحه مع العميل الذي تشاجر معه. اقترح إعداد إعلان عن الوحدة مع صديقه وكشف لسلمى أنه سيعتمد على والده في الإعلان.





قصة مسلسل "دواعي السفر"





يأخذنا مسلسل "دواعي السفر" في رحلة مميزة تجمع بين أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا. يجسد كامل الباشا دور قبطان يُدعى إبراهيم، يُفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكن يتعرض إبراهيم لموقف صحي مفاجئ يغيب فيه عن الوعي، ما يدفع أمير لاصطحابه إلى المستشفى.





تطور العلاقة بين الشخصيتين

في المستشفى، تبدأ رحلة جديدة تجمع بين الرجلين، حيث تنشأ صداقة فريدة تشبه علاقة الأب بالابن. يظهر كامل الباشا في البرومو وهو يوجه رسالة مهمة لأمير عيد مفادها "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم"، وهي الرسالة التي تُغير نظرة أمير للحياة، منتقلًا من شخص كان على وشك الانتحار إلى شخص جديد مفعم بالأمل.





مزيج من المشاعر الإنسانية





يُقدم لنا مسلسل "دواعي السفر" مزيجًا من المشاعر الإنسانية، من الصداقة والحب إلى التحديات واللحظات المضحكة. يُسلط الضوء على أهمية العيش الحقيقي وتقدير كل لحظة في حياتنا.





فريق العمل





يشارك في مسلسل "دواعي السفر" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، أيمن الشيوي، المسلسل من إخراج محمد ناير.