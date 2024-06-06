شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف جميلة عوض

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل اليوم، الفنانة جميلة عوض، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والأسرة وعدد من الفنانين بالوسط الفني.

إطلالة جميلة عوض

وظهرت جميلة عوض، مرتدية فستان أبيض صك، والتقطت بعض الصور التذكارية، مع أصدقائها وسط أجواء رقص كبيرة، واختارت أن تضع لمسات هادئة من الألوان الترابية في الميكب آب، مع ترك شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي أبرز ملامح جمالها.

قصة حب جميلة عوض وأحمد حافظ





يشار إلى أنه احتفلت جميلة عوض، منذ أيام بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، الخطبة كانت قد تمت منذ فترة، لم تكشف جميلة من قبل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج التليفزيونية عن حالتها العاطفية فلم يكن يعلم الجمهور بدخولها في علاقة حب أو خطوبة ليتفاجئوا في الساعات الماضية بأنباء زواجها من المونتير أحمد حافظ.

أعمال جمعت جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ





ويذكر أن الفنانة جميلة عوض قد تعاونت من قبل مع المونتير أحمد حافظ في فيلم "الضيف" ومسلسل " لا تطفئ الشمس" و"هيبتا: المحاضرة الأخيرة".







آخر أعمال جميلة عوض في الدراما





وكان آخر أعمال الفنانة جميلة عوض هو مسلسل لانش بوكس، بطولة الفنانة غادة عادل، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني 2024، حيث قدمت الفنانة فيه شخصية ندى، جسدت شخصية ندى، تبحث عن شخص يدعى يوسف أو ياسين في محل إلكترونيات، تدور أحداث العمل حول دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن، ثم يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.



وكان المسلسل سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي) ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم، والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.