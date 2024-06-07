نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمته الأخيرة.. عصام صاصا يطرح أحدث أعماله الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح مطرب المهرجانات عصام صاصا أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان صيع منحرفين، على موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بعدما أعلن لها عنها الأيام الماضية، حيث تعد أول عمل غنائي له بعد أزمة الحادث الذي تسبب في دهس شخص أعلى دائري المنيب.

كلمات أغنية صيع منحرفين

وتقول كلمات الأغنية: إحنا صيع منحرفين

إحنا بنعامل مسجاين

طول ما صاصا يابا معايا آمين

يبقى كده الدنيا هتخرب

مطروش وحقي أنا مسبهووش

عمري ما طلعت بخربوش

ايوا بجرح أي وشوش

مش بمليس لا ده أنا بضرب

اوكيه

أنا جاهز مين فيكم جيه

وأنا أدلدل إيده ورجليه

وأخبطه خبطة واشنع بيه

وأديله كام صورة

يتعور

بالتليفون بعديها يتصور

أنا مجرم في عراكي بتهور

الكاشف من قوته نور

وعينه مكسوره

الاستسلام مش في قاموسي

ومسمعتش عنه نهائي

أنا شاب مخصم نفسي وعادي

عليا وعلى اعدائي

بايع عمري وصارف حقه ناقص

أني ابيع اعضائي

لو هاخد كام إعدام عادي

انا على الدنيا دي مش باقي

الهجوم ع خط النار

اه بنام وف ايدي جرار

في العراك مافيا وجزار

في المعارك مبسميش

بمشي والسكينة معايا

خصمي عادي اعمله مشاية

يومي انا ببدأوا بجناية

اه تبت يبني مبجريش

هالو

ليكو حق انتم تعالو خدوه

تحت بيوتكوا أنا واقف اهوه

وهطلعكم ع الفوريو

وهتبقو ف الرائج

بالدم

علشان شغلتكم تتلم

انا سافل بشتم بالأم

وسلاحي انا بدهنه سم

أخطر من الساعق

مسجون أنا مجمل احكامي يجي تابدتين

زود ع الحكام بقا يا قاضي فوقهم سنتين

ده عقابي عشان كانو صحابي فعلا شياطين

بسببهم جيت هنا واتسكنت معا المساجين

صورتك انتي بقا ع الفون

بت حلوة واحلى عيون

أيوة حبك بيكي مجنون

حبك انتي إدمان جوايا

لاف عمري اللي بدمنها

ايوا عايش عمري عشنها

قلبي كله ده ليها ومكانها

من أجلها اعمل انا جنايا

بت

ده انا علشانك أنا اتغيرت

وبقيت حد جديد دلوقت

بعد ما كنت صايع بطلت

وبقيت ماشي ف حالي

وهديت

حبيتك اه من اول ديت

لما انا ف عيونك بصيت

قولت لـ أمي اني انا لقيت

روحي وأم عيالي

الشارع فوضى وعملني كل

خصمك قبل مايكلك

تحترم كل الناس يبني لو هتزود في مشاكلك

تمشي مخطر نفسك كله

يهبك ويخاف من شكلك

خلي سلاح يبقا زميلك اوعا

تشيلو يوم من جمبك

انت أخويا زميلي انا ف ضهرك

وانت فردتي هفضل جمبك

وأمك أمي وأمي أنا امك

وانت بيبتي ياعم ده بيتك..

كان هدفهم نخسر بعض

ربنا مش ع كيف حد

اللي بينا رجوله بجد

وأنا هفضل ايدي في إيدك