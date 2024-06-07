نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جلال ينعى المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج المسرحى ومدير دار عرض مسرح الطليعة محمد لبيب، الذى رحل عن عالمنا اليوم الخميس.





وقال المخرج خالد جلال، إن الراحل ترك أثرا طيبا مع كل زملائه فى العمل، وكان مثالا رائعا للإخلاص والتفانى فى العمل، رحم الله الفقيد وتغمده بمغفرته، ورزقه الفردوس الأعلى وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن محمد لبيب سبق وتولى منصب مدير دار عرض المسرح العائم الصغير التابعة لفرقة مسرح الشباب‏ لدى ‏البيت الفني للمسرح‏، كما تولى منصب ‏مدير دار عرض مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح‏.

وكان محمد لبيب يعمل باحثًا للثقافة المسرحية بفرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد دفعة 2001، وعمل مخرجا بالعديد من فرق الثقافة الجماهيرية والفرق المستقلة، كما اختير كعضو لجان تحكيم بعدد من المهرجانات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.