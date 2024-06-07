نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- مفاوضات مع المؤلف محمود حمدان لتولى كتابة مسلسل محمد رجب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم محمد رجب للتعاقد على بطولة مسلسل جديد سيعرض خارج السباق الرمضاني وذلك بعد آخر أعماله مسلسل “ مشوار الونش”.

وانتشرت أنباء بشأن تعاقد المؤلف محمود حمدان على كتابة العمل بينما أوضح حمدان في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني حقيقة هذا الأمر مشيرا إلى أن هناك مفاوضات بالفعل مع الشركة المنتجة، لكنه لم يتعاقد رسميا حتى الآن".

كما أعلن الفنان والمؤلف محمود حمدان عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن خوضه السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٥ بمسلسل من بطولة الفنان أحمد العوضي قائلًا" بإذنك يارب نجاح وإكتساح، موعدنا رمضان ٢٠٢٥، الواقفون علي القمه لم يهبطوا من السماء "

في سياق ذاته حقق الثنائي الفنان أحمد العوضي والمؤلف محمود حمدان نجاحًا ساحقًا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ حق عرب ” وحقق نجاحًا كبيرًا عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي وكان متصدر دائمًا التريند.

شارك في بطولة مسلسل “حق عرب” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي والفنانة وفاء عامر والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة دينا فؤاد والفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمي، و الفنان أحمد صيام، و الفنانة وفاء مكي، والفنان أحمد عبد الله، والفنان محمد أحمد ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث العمل حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والتشويق.