هكذا هنأت شيريهان جميلة عوض بمناسبة زفافها

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت النجمة شيريهان الفنانة جميلة عوض بمناسبة حفل زفافها من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت معلقة:' في قلبي انتي يا جميلة أكثر من كونك جميلة يارب أسعدهم".

وظهرت جميلة عوض، مرتدية فستان أبيض صك، والتقطت بعض الصور التذكارية، مع أصدقائها وسط أجواء رقص كبيرة، واختارت أن تضع لمسات هادئة من الألوان الترابية في الميكب آب، مع ترك شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي أبرز ملامح جمالها.

يشار إلى أنه احتفلت جميلة عوض، منذ أيام بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، الخطبة كانت قد تمت منذ فترة، لم تكشف جميلة من قبل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج التليفزيونية عن حالتها العاطفية فلم يكن يعلم الجمهور بدخولها في علاقة حب أو خطوبة ليتفاجئوا في الساعات الماضية بأنباء زواجها من المونتير أحمد حافظ.

ويذكر أن الفنانة جميلة عوض قد تعاونت من قبل مع المونتير أحمد حافظ في فيلم "الضيف" ومسلسل " لا تطفئ الشمس" و"هيبتا: المحاضرة الأخيرة".