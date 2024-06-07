عمرو الخضري يتعاون مع النجم أحمد سعد في أغانٍ جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الموزع عمرو الخضري صورة له برفقة النجم أحمد سعد من خلال حسابه على موقع فيسبوك ".

وكتب معلقا:'قريبا جدا اغاني مهمة مع النجم احمد سعد إن شاء الله هتعجبكم أو ي ".

يستعد النجم أحمد سعد لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في البحرين،



حيث شارك "سعد" جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه: "انتظركم بحفل البحرين يوم 20 من شهر يونيو المقبل".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.

وفي وقت سابق، أحيا أحمد سعد حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.