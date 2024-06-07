نسرين أمين تكشف عن شخصيتها في "ولاد رزق" 3

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة نسرين أمين عن أحدث أفلامها السينمائية “ولاد رزق ٣ الضربة القاضية”، الذى من المقرر طرحه قريبا ضمن أفلام موسم عيد الأضحى ٢٠٢٤.

ونشرت نسرين البوستر الرسمي لشخصية حنان التى تجسدها ضمن أحداث الفيلم من خلال حسابها الرسمي من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه: “استنوا حنان ولاد رزق ٣ الضربة القاضية.. لعب على كبير فى جميع دور العرض المصرية يوم ١٢ يونيو”.

قصة فيلم ولاد رزق الجزء الثالث



تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال الفيلم



فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.



نسرين أمين تنتظر عرض فيلم جبل الحريم



من ناحية أخري، تنتظر الفنانة نسرين أمين عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "جبل الحريم ".



أبطال فيلم جبل الحريم

فيلم جبل الحريم بطولة وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، وتظهر النجمة سوسن بدر بدور شرف خلال أحداث الفيلم، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلام.



آخر أعمال نسرين أمين

والجدير بالذكر آخر أعمال نسرين أمين مسلسل بابا جه، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

