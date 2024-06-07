حقيقة تولي المؤلف محمد الشواف كتابة مسلسل مصطفى شعبان في 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت أخبار بشأن تعاقد المؤلف محمد الشواف على كتابة مسلسل الفنان مصطفى شعبان القادم في رمضان 2025، وذلك بعد تعاونهما معا في مسلسل “ المعلم” و" بابا المجال".

نفى المؤلف محمد الشواف في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني تعاقده على كتابة مسلسل مصطفى شعبان القادم، مشيرا إلى أن حتى الآن لم يتعاقد على شيء وكل ما تم نشره اجتهادات شخصية فقط.

أعلنت قناة ON عرض مسلسل "المعلم" عبر شاشتها وذلك بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في السباق الرمضاني لهذا العام، وقد عرض المسلسل حصريًا عبر قناة الحياة وأصبح أعلي نسبة مشاهدة عبر قناة الحياة خلال السباق الرمضاني.

وقد تصدر المسلسل تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي أثناء عرضه خلال السباق الرمضاني.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.