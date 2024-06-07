نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال تكشف عن مواعيد عرض فيلم "ولاد رزق" 3 في دور العرض بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة أسماء جلال عن مواعيد عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ولاد رزق" 3،

حيث شاركت "أسماء" جمهورها بالبوستر الرسمي لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها: “سمر في ولاد رزق ٣، القاضية، يوم ١٢ يونيه في جميع دور العرض المصرية، ويوم ١٤ في جميع دور العرض السعودية”.



تعليقات الجمهور على منشور أسماء جلال

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.

قصة فيلم ولاد رزق الجزء الثالث



تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث



فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.

أسماء جلال تتعاقد على فيلم فيها إيه يعني

وعلى صعيد آخر، تعاقدت الفنانة أسماء جلال على المشاركة في فيلم فيها إيه يعني، بطولة الفنان ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل.

وانضمت الفنانة ميمي جمال مؤخرا إلى فريق عمل فيلم فيها إيه يعني، وعدد آخر من النجوم، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

والعمل من تأليف وليد المغازي، مصطفي عباس، محمد أشرف، إخراج عمر رشدي، إنتاج أحمد الجنايني.

آخر أعمال أسماء جلال

والجدير بالذكر آخر أعمال أسماء جلال مسلسل أشغال شقة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أبطال مسلسل أشغال شقة



ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: هشام ماجد، أسماء جلال، ومصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وشيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

أحداث مسلسل أشغال شقة



تدور أحداث مسلسل أشغال شقة، في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين هما هشام ماجد وأسماء جلال، ويجسد هشام شخصية طبيب شرعي، بينما تجسد أسماء شخصية إعلامية.