نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلبك ناداني.. واصلة رقص بين جميلة عوض وزوجها المونتير أحمد حافظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام الآن بقلعة صلاح الدين الأيوبي حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ وسط حضور عد من الفنانين والفنانات والأصدقاء المقربين والأهل.

جميلة عوض وأحمد حافظ

و فى سياق متصل نشرت الفنانة بسنت شوقي عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام فيديو من داخل للعروسان يرقصان على أنغام الشوق ناداني للفنان إيهاب توفيق وسط سعادة عارمة من الحاضرين.

https://www.instagram.com/stories/passantshawky/3384696795651422171?utm_source=ig_story_item_share&igsh=dmd6ZXh6OTNyaWRy

أبرز الحاضرين لحفل الزفاف

و حرص عدد من نجوم الفن على الحضور وتهنئة العروسين والاحتفال معاهم وأبرزهم الفنانة القديرة يسرا والفنان آسر ياسين وزوجته والفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والفنانة منة شلبي، والفنان مصطفى قمر، والمخرج كريم السبكي، والمنتج أحمد السبكي، عم جميلة عوض "علاء عوض"، الفنان حماقي، الفنان عمرو دياب.