بسنت شوقي تهنئ جميلة عوض بمناسبة زفافها اليوم (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة بسنت شوقي الفنانة جميلة عوض بمناسبة زفافها اليوم المقام بالقلعة على المونتير أحمد حافظ، حيث نشرت بسنت شوقي فيديو من حفل زفاف جميلة عوض وذلك عبر خاصية القصص بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشرت الفيديو وعلقت عليه قائلة: "أجمل عروسة وأجمل عريس".

من استوري بسنت شوقي

من استوري بسنت شوقي

من استوري بسنت شوقي

تفاصيل حفل زفاف جميلة عوض

وفي سياق متصل يذكر أنه تحتفل الفنانة جميلة عوض اليوم بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، المُقام اليوم بالقلعة وقد شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات وكان من أبرزهم منة شلبي، حسن الرداد، مصطفى قمر، إيمي سمير غانم، كريم السبكي، أحمد السبكي، عم جميلة عوض "علاء عوض"، حماقي، عمرو دياب، وغيرهم الكثير.

والجدير بالذكر أنه قد احتفلت جميلة عوض بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ الأسبوع الماضي وسط جو عائلي بحضور الأهل والأصدقاء فقط.

آخر أعمال الفنانة بسنت شوقي

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنانة بسنت شوقي هو ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "بابا جه"، وتدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

يذكر أن المسلسل من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.