فن ومشاهير

كل الحبايب متجمعين.. تعرف على أبرز حضور حفل زفاف جميلة عوض (صور)

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القاهرة - محمد ابراهيم - يقام الآن بقلعة صلاح الدين الأيوبي حفل زفاف الفنانة  جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ وسط حضور عد  من الفنانين والفنانات والأصدقاء المقربين والأهل.

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و حرص عدد من نجوم الفن على الحضور وتهنئة العروسين والاحتفال  معاهم وأبرزهم الفنانة القديرة يسرا والفنان آسر ياسين وزوجته والفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والفنانة  منة شلبي، والفنان  مصطفى قمر، والمخرج كريم السبكي، والمنتج أحمد السبكي، عم جميلة عوض "علاء عوض"، الفنان حماقي، الفنان عمرو دياب والفنان آسر ياسين وزوجته والفنانة نيللي كريم والفنانة لقاء سويدان والفنانة بسنت شوقي والفنانة أسما  جلال وعدد آخر من الفنانين  الفنانات.

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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