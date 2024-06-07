نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي تدعم غزة في حفل زفاف جميلة عوض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت النجمة منى زكي على دعم فلسطين في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، والذي يقام الآن بمحكى القلعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

ودعمت منى زكي الشعب الفلسطيني عن طريق مروحة على هيئة علم فلسطين، وذلك خلال مشاركتها في حفل زفاف جميلة عوض.

أبرز الحاضرين بحفل زفاف جميلة عوض

وعلى صعيد آخر، احتفلت الفنانة جميلة عوض بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، وذلك بمحكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، وأحيا حفل الزفاف، كل من: الهضبة عمرو دياب، والفنان محمد حماقي، والفنان مصطفى قمر، كما حضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: يسرا، كريم فهمي، عمرو يوسف، كندا علوش، سلمى أبو ضيف، لقاء سويدان، وغيرهم من نجوم الفن.



آخر أعمال منى زكي

والجدير بالذكر آخر أعمال منى زكي فيلم “رحلة 404″، الذي شاركت في بطولته إلى جانب كل من محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، وعدد آخر من نجوم السينما المصرية البارزين. الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

