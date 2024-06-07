فن ومشاهير

تامر حسني يهنئ جميلة عوض بمناسبة زفافها (صورة)

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القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ نجم الجيل تامر حسني الفنانة جميلة عوض بمناسبة حفل زفافها اليوم المُقام في القلعة على المونتير أحمد حافظ، حيث نشر نجم الجيل تامر حسني فيديو من عقد قرآن جميلة عوض الذي احتفلت به الفنانة الأسبوع الماضي وسط جو عائلي بحضور الأهل والأصدقاء فقط.

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من عقد قرآن جميلة عوض 
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من عقد قرآن جميلة عوض 
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من عقد قرآن جميلة عوض 

حيث نشر تامر حسني هذا الفيديو وجميلة عوض ترقص مع والدها على أغنية تامر حسني الشهيرة "ودعنا حياة السنجل" حيث علق على الفيديو قائلًا: "مليون مبروك أجمل جميلة عوض وحبيبي المحترم أحمد حافظ".

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استوري تامر حسني 
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استوري تامر حسني 

تفاصيل حفل زفاف جميلة عوض

 

وفي سياق متصل يذكر أنه تحتفل الفنانة جميلة عوض اليوم بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، المُقام اليوم بالقلعة وقد شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات وكان من أبرزهم منة شلبي، حسن الرداد، مصطفى قمر، إيمي سمير غانم، كريم السبكي، أحمد السبكي، عم جميلة عوض "علاء عوض"، حماقي، عمرو دياب، وغيرهم الكثير.

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أعمال تامر حسني القادمة

 

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية 

 

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم  تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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