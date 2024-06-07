أحمد سعد يشعل الأجواء بحفل جميلة عوض



القاهرة - محمد ابراهيم - تمكن الفنان أحمد سعد في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له من خلال إحيائه حفل زفاف الفنانة جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ في وسط تفاعل كبير مع الجمهور.

وعلى صعيد آخر، احتفلت الفنانة جميلة عوض بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، وذلك بمحكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، وأحيا حفل الزفاف، كل من: الهضبة عمرو دياب، والفنان محمد حماقي، والفنان مصطفى قمر، كما حضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: يسرا، كريم فهمي، عمرو يوسف، كندا علوش، سلمى أبو ضيف، لقاء سويدان، وغيرهم من نجوم الفن.

حفل أحمد سعد في مهرجان موازين

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي في مهرجان موازين 2024، وذلك يوم 22 يونيو المقبل، على مسرح النهضة بمدينة الرباط بالمغرب.

آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية، مبروك يابن المحظوظة ضمن أغاني فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي طرح ضمن أفلام عيد الفطر 2024.

وجاءت كلمات أغنية مبروك يابن المحظوظة: يا ليل يا عين يا ليل، يا يا عين يا ليل.. آه، كل حاجة طالعة منها حلوة، زي المانجا وأحلى لا وأحلى، العيون عاملين بلاوي في المكان، توهتها ساحلة لا دي ساحلة، خفة ايد دم دي في كفة، والدلع يا ناس في كفة.