الجمهور يشيد بأغنية "ملعونة المشاعر" لـ محمد شاهين

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر الفنان محمد شاهين أغنية جديدة بعنوان "ملعونة المشاعر"، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وقد القت هذه الأغنية إشادة كبيرة من قبل الجمهور. وفقًا للتعليقات والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي،



فقد أبرز الجمهور الصوت القوي والمؤثر لمحمد شاهين في هذه الأغنية، والتي عبرت بشكل مؤثر عن حالة عاطفية متنوعة.



وأشاد متابعو الفنان بمهارته في التعبير الغنائي والتمثيلي خلال هذا العمل الجديد،وأكد المتابعون على أن هذه الأغنية أضافت إلى سجل النجاح الفني لمحمد شاهين.



تفاصيل أغنية ملعونة المشاعر



والأغنية من كلمات أحمد شكري، الحان وليد سامي، توزيع شندي وخليل، تسجيل وميكس وماستر شندي وخليل، جيتارات أحمد حسين، صولو أورج محمود شاهين، ستايلست رانيا نور، مونتاج الوان الصورة حسب الله، تصميم الفيديو محمد عواد.

وتتضمن كلمات أغنية ملعونة المشاعر لـ محمد شاهين، الأتي: عَديت جمايلي معاك، من كُترها اتلخبطت، أعمل إيه تاني معاك، ياللي لجمايلي نَكرت، الحلو كله اتنسى، ومعاك عرفت الأسىٰ، ساكت لعل وعسىٰ، الاقيك في يوم قدرت، يااخي ملعون اللي يدي حد اكتر من مقامه، ويزود في اهتمامه، يااخي ملعونة المشاعر اللي تعذب صاحبها، وتقلل من مقامه.



آخر أعمال محمد شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد شاهين غناء تتر مسلسل بيت الرفاعي، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

