لهذا السبب... سميحة أيوب تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنانة القديرة سميحة أيوب تريند محركات بحث جوجل، نظرا لتكريمها بدار الأوبرا المصرية في ليلة في حب سيدة المسرح العربي.



حيث علقت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، على تكريمها بدار الأوبرا المصرية في ليلة في حب سيدة المسرح العربي، قائلة: "أشعر بالامتنان جدا والوفاء الجميل والإنسان لا يحتاج إلى أكثر من ذلك، وسط المحبين من الجماهير".



أضافت سميحة أيوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة ON: "استرجعت كل الذكريات في التكريم وكان أمر رائع، ومجمع الأعمال والمسيرة نتاجها تكريم ناس وحب ناس ووفاء ناس وأصالة ناس، وكلها أمور جميلة جدا".

سميحة أيوب:المسرح لا يمكن أن يكون قص ولزق

وتابعت سميحة أيوب: "أفتقد المسرح جدا، لأنه عشقي الوحيد، والمسرح لا يمكن أن يكون قص ولزق، ولكن المسرح للرسالة والعبق، والمسرح مهمته تنويرية".



سميحة أيوب توجه رسالة خاصة للجمهور... فماذا قالت؟

وترى سميحة أيوب، التحارب التي يتم تقديمها حاليا على المسرح القوي، بالجيدة، وقالت: "كل دورة ولها مناخها، ولم يتغير نوع الأداء بين الماضي والحاضر في المسرح"، وفي رسالة للجمهور، قالت: "حبوا المسرح لأنه أبو الفنون".