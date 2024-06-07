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بمناسبة حفل زفافها..جميلة عوض تتصدر تريند جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة حفل زفافها..جميلة عوض تتصدر تريند جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة جميلة عوض في الساعات القليلة الماضية محرك البحث جوجل وأيضًا جميع مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد نشر صور من حفل زفافها اليوم المُقام في القلعة على المونتير أحمد حافظ وقد شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن وكان من أبرزهم منة شلبي، حسن الرداد، مصطفى قمر، إيمي سمير غانم، كريم السبكي، أحمد السبكي، عم جميلة عوض "علاء عوض"، حماقي، عمرو دياب، أحمد سعد، أسر ياسين، عمرو يوغيرهم الكثير.

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والجدير بالذكر أنه قد احتفلت جميلة عوض بعقد قرآنها على المونتير أحمد حافظ الأسبوع الماضي وسط جو عائلي بحضور الأهل والأصدقاء فقط.

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وقد تصدرت وقتها أيضًا التريند بسبب الفستان الذي ارتدته في عقد قرآنها حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تلك الصور من عقد القرآن وبحثوا كثيرًا حتي جاءوا بصور لنفس الفستان الذي ظهرت به جميلة عوض في عقد قرآنها حيث ظهرت به مسبقًا في مسلسل "لا تطفئ الشمس" الذي قدمت به دور آية، وبهذا تكون جميلة عوض أثبتت للفتيات أنه يمكنهم ارتداء نفس الفستان أكثر من مرة.

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آخر أعمال الفنانة جميلة عوض

 

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال  جميلة عوض  فيلم " المحكمة" وشاركها فى بطولته  كل من غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

 

وتناول فيلم " المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث دارت فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، وشاهدنا قضايا الكثير من الناس، وكان لكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية سلط الفيلم الضوء عليهم. 

 

أبرز الأعمال الفنية لـ أحمد حافظ

 

استطاع المونتير الكبير أحمد حافظ أن يحقق عدة نجاحات مؤخرًا فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال، فيلم  كيرة والجن، مسلسل تحت الوصاية، فيلم  ان شاء الله ولد،  وفيلم ليلة قمر 14، فيلم  العارف،  وغيرهم من الأعمال ولهذا النجاح فقد تم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight، وهو نجل المهندس محمود حافظ الذى كان يعمل مديرًا لأستوديوهات الأهرام كما أنه من أهم المونتيرين في الوسط الفني.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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