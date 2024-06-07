نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ايه اليوم الحلو ده".. نجوم الفن يرقصون في حفل زفاف جميلة عوض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام الآن بقلعة صلاح الدين الأيوبي حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ وسط حضور عد من الفنانين والفنانات والأصدقاء المقربين والأهل.

حفل زفاف جميلة عوض

و في سياق متصل نشرت الفنانة لقاء سويدان فيديو من داخل الفرح على أنغام إيه اليوم الحلو دة للفنان أحمد سعد ويظهر فيه رقص عدد من نجوم الفن أبرزهم العروسان والفنان كريم فهمي والفنانة نجلاء بدر وعم العروسة الفنان علاء عوض والفنان محمد فراج وزوجته والفنانة سارة عبد الرحمن و عدد آخر من الفنانين والفنانات.

أبرز الحاضرين حفل زفاف جميلة عوض

و حرص عدد من نجوم الفن على الحضور وتهنئة العروسين والاحتفال معاهم وأبرزهم الفنانة القديرة يسرا والفنان آسر ياسين وزوجته والفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والفنانة منة شلبي، والفنان مصطفى قمر، والمخرج كريم السبكي، والمنتج أحمد السبكي، عم جميلة عوض "علاء عوض"، الفنان حماقي، الفنان عمرو دياب والفنان آسر ياسين وزوجته والفنانة نيللي كريم والفنانة لقاء سويدان والفنانة بسنت شوقي والفنانة أسماء جلال والفنان نجلاء بدر والفنان كريم وأحمد فهمي وعدد آخر من الفنانين الفنانات.