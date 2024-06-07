نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية "يابن المحظوظة"..أحمد سعد يشعل حفل زفاف جميلة عوض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان أحمد سعد حفل زفاف الفنانة جميلة عوض المُقام اليوم بالقلعة على المونتير أحمد حافظ، وقد أشعل احمد سعد حفل الزفاف بأحدث أغنياته "يابن المحظوظة" وأغنية "اليوم الحلو ده".

وقد نشر أحمد سعد عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديوهات من حفل زفاف جميلة عوض يهنأها حيث نشره وعلق عليها قائلًا: "ألف مبروك للقمر جميلة عوض وابن المحظوظة أحمد حافظ".

استوري أحمد سعد

استوري أحمد سعد

استوري أحمد سعد

ونشر فيديو آخر وعلق عليه قائلًا: "مبروك يا حبايب قلبي ربنا يسعدكم".

استوري أحمد سعد

تفاصيل حفل زفاف جميلة عوض

وفي سياق متصل يذكر أنه تحتفل الفنانة جميلة عوض اليوم بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، المُقام اليوم بالقلعة وقد شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات وكان من أبرزهم منة شلبي، حسن الرداد، مصطفى قمر، إيمي سمير غانم، كريم السبكي، أحمد السبكي، عم جميلة عوض "علاء عوض"، حماقي، عمرو دياب، وغيرهم الكثير.

والجدير بالذكر أنه قد احتفلت جميلة عوض بعقد قرآنها على المونتير أحمد حافظ الأسبوع الماضي وسط جو عائلي بحضور الأهل والأصدقاء فقط.

آخر أعمال الفنان أحمد سعد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية، هو طرحه مؤخرًا لأغنية "يابن المحظوظة"،من فيلم" فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة الفنان هشام ماجد، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتجاوزت مشاهداتها حاجز المليون مشاهدة.

كلمات أغنية يابن المحظوظة لـ أحمد سعد

يا ليل يا عين يا ليل.. يا يا عين يا ليل.. اه

كل حاجة طالعة منها حلوة زي المانجا وأحلى لا وأحلى.. العيون عاملين بلاوي في المكان توهتها ساحلة لا دي ساحلة

.. خفة ايد دم دي في كفة والدلع يا ناس في كفة.. اه دي حرفة.. بختو يا ناس اللي طال الجمال ده.. زفه زفة