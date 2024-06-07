ايه اللي بيحصل دة ايه اللي انا شايفه دة.. كريم فهمي وآسر ياسين يرقصان في زفاف جميلة عوض

القاهرة - محمد ابراهيم - يقام الآن بقلعة صلاح الدين الأيوبي حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ وسط حضور عد من الفنانين والفنانات والأصدقاء المقربين والأهل.

حفل زفاف جميلة عوض

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و في سياق متصل نشرت الفنانة لقاء سويدان فيديو من داخل الفرح على أنغام إيه اللى بيحصل دة دة للفنان أحمد سعد ويظهر فيه رقص عدد من نجوم الفن أبرزهم العروسان والفنان كريم فهمي والفنان أحمد دواود وزوجته الفنانة علا رشدي والفنان آسر ياسين والفنانة منة شلبي والفنانة لقاء سويدا و الفنان محمد فراج وزوجته والفنانة سارة عبد الرحمن و عدد آخر من الفنانين والفنانات

أبرز الحاضرين حفل زفاف جميلة عوض

وحرص عدد من نجوم الفن على الحضور وتهنئة العروسين والاحتفال معاهم وأبرزهم الفنانة القديرة يسرا والفنان آسر ياسين وزوجته والفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والفنانة منة شلبي، والفنان مصطفى قمر، والمخرج كريم السبكي، والمنتج أحمد السبكي، عم جميلة عوض "علاء عوض"، الفنان حماقي، الفنان عمرو دياب والفنان آسر ياسين وزوجته والفنانة نيللي كريم والفنانة لقاء سويدان والفنانة بسنت شوقي والفنانة أسماء جلال والفنان نجلاء بدر والفنان كريم وأحمد فهمي والفنانة منة شلبي والفنان أحمد دواد وزوجته الفنانة علا رشدى وعدد آخر من الفنانين الفنانات.